Помер легендарний спортсмен-рекордсмен (фото)

У віці 96 років помер легендарний у минулому стрибун на лижах із трампліну швейцарець Андреас Дешер.

У 1950-х Андреас здійснив справжню революцію у своєму виді спорту, ввівши в обіг «паралельний» стиль стрибків із трампліну, який назвали на його честь «технікою Дешера». Тривалий час спортсмена карали за її використання, погрожували виключити зі збірної Швейцарії, але в підсумку за допомогою наукових експериментів в аеродинамічній трубі він зміг довести перевагу свого стрибка, який використовувався більшістю його колег протягом 30 років. І лише шведу Яну Боклеву з його «V-технікою» у 1980-х, яка широко поширена й донині, вдалося перервати так звану гегемонію «техніки Дрешера» на лижних трамплінах.

Андреас Дешер відстояв свою техніку стрибка

Додамо, що Дрешер за свою кар'єру так і не став олімпійським чемпіоном, хоч чотири рази брав участь у Іграх. Тому найвищим досягненням спортсмена можна вважати світовий рекорд, встановлений у березні 1950 року в німецькому Оберстдорфі — тоді швейцарець «полетів» на 130 метрів.

У 2019-му Андреас залишився один — померли його дружина, з якою він прожив у шлюбі 72 роки, та син. Останні роки свого життя колишній спортсмен провів у будинку для літніх людей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер дворазовий олімпійський чемпіон Джим Хайнс, який першим у світі пробіг 100-метрівку швидше за 10 секунд.

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