Знадобилося 7 років: Геллі Беррі нарешті офіційно завершила процес розлучення з Олів’є Мартінесом

Західні ЗМІ повідомили про те, що зірка Голлівуду Геллі Беррі, яка живе «роблячи, що хоче», нарешті завершила розлучення з Олів'є Мартінесом. Вони розлучилися сім років тому, але тільки зараз змогли залагодити всі фінансові питання. Як вважають експерти, Беррі, якій 14 серпня виповнилося 57 років, відбулася легким переляком.

Володарка премії «Оскар» погодилася виплачувати 57-річному французу аліменти в розмірі 8 000 доларів на місяць. При цьому будуть враховані й ті місяці, які минули з моменту їхнього фактичного розставання.

Мартінес теж популярний і доволі успішний як актор, проте його доходи значно нижчі, ніж у Беррі. Це і врахував суд.

Геллі Беррі та Олів'є Мартінес

Нагадаємо, у колишнього подружжя є спільний син. Масео Роберт Мартінес народився в жовтні 2013 року.

Що стосується Геллі, то її статки оцінюють приблизно в 90 мільйонів доларів. Зірці фільмів «Люди Ікс», «Пароль «Риба-меч», «Бал монстрів», «Помри, але не зараз» належить гарний будинок, який стоїть прямо на пляжі в Малібу. Беррі купила його 2004 року за 8,5 млн доларів. Сьогодні ця нерухомість коштує набагато більше.

У будинку чотири спальні, причому кожна з власним балконом, і п'ять ванних кімнат. Відкрите планування дає змогу милуватися приголомшливим видом на море. Беррі сама займалася дизайном інтер'єру. Актриса обрала сучасний, переважно білий дизайн.

Безумовно є зовнішній басейн, а також джакузі на відкритому повітрі, яке з'єднане з патіо з виходом до моря.

У Геллі також є будинок у Голлівуді. Ця нерухомість оцінюється в 6 млн доларів.

Гонорари Беррі останніми роками становлять не менше 10 млн доларів за фільм.

Вона також отримує солідний дохід від рекламних контрактів та успішних інвестицій.

Раніше кінозірка була одружена з Девідом Джастісом (з 1993 по 1997 рік) і Еріком Бенетом (з 2001 по 2005 рік). Жодної інформації про те, що вона платить якісь гроші цим колишнім чоловікам, немає.

Однак у Геллі був тривалий роман із Габріелем Обрі, від якого вона народила доньку Налу. Дівчинці зараз 15 років. У 2011 році Обрі через суд домігся права на спільну опіку. Після цього Беррі зобов'язали виплачувати йому щорічно по 110 тисяч доларів.

Тож Мартінес, хоча і був офіційним чоловіком, отримав менше, ніж Обрі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що не тільки розлучення може тривати довго. Зірка бойовиків Мішель Єо вийшла заміж через майже 20 років після заручин.

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