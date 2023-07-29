Зірка бойовиків вийшла заміж майже через 20 років після заручин

Відома голлівудська актриса Мішель Єо, яка цього року отримала «Оскар», вийшла заміж за свого давнього партнера Жана Тодта. Церемонія одруження відбулася в Женеві після… 19-річних заручин! Повірте, ми не помилились. Навіть у запрошеннях на весілля наречений і наречена написали:

«Ми зустрілися у Шанхаї 4 червня 2004 року. 26 липня 2004 року JT зробив пропозицію MY, і вона сказала ТАК! Сьогодні, через 6992 дні, 27 липня 2023 року в Женеві, в оточенні люблячої сім'ї та друзів, ми такі щасливі разом відсвяткувати цей особливий момент!»

Церемонія одруження відбулася у Женеві

Нагадаємо, Мішель, якій 6 серпня виповнюється 61 рік, отримала премію «Оскар» як найкраща актриса за виконання головної ролі у фільмі «Все скрізь і одразу». Вона стала першою в історії світового кінематографа актрисою азійського походження, яка отримала нагороду Американської кіноакадемії в цій категорії.

Мішель Єо народилася 1962 року в Малайзії в етнічній китайській родині. У ранньому дитинстві вона почала серйозно займатися балетом. Батьки віддали її до спеціальної школи-інтернату в Лондоні. Пізніше Мішель вступила до Королівської академії танцю у британській столиці. Проте травма хребта завадила їй зробити кар'єру балерини.

1983 року Єо стала переможницею конкурсу краси «Міс Малайзія». На неї звернули увагу. Дівчину почали знімати спочатку у рекламі, а потім — у бойовиках разом із Джекі Чаном. Незабаром Мішель стала зіркою гонконзьких бойовиків.

У 1997 році вона отримала велику роль у фільмі про Джеймса Бонда «Завтра не помре ніколи». У 2000 році міжнародний успіх актриси закріпився на найвищому рівні завдяки культовому фільму Енга Лі «Тигр, що крадеться, дракон, що зачаївся».

Після нього Єо багато і активно знімалася в Голлівуді та в Європі. Вона довела всім, що може грати будь-які ролі — від комедійних до глибоко драматичних.

Жану Тодту 77 років. Він тривалий час обіймав посаду генерального директора Ferrari. Також відомий як колишній президент Міжнародної автомобільної федерації FIA.

"Оскар" став почесним гостем на весіллі

На знімках з весілля Мішель позує у двох різних вбраннях. Це красива сукня бежевого тону з корсетним ліфом та золотими прикрасами. Друге вбрання — багаторівнева весільна спідниця-волан та біла шовкова блузка. Наречений вибрав собі темно-синій костюм.

Мішель Йео у серпні виповниться 61 рік, а Жану Тодту зараз 77 років

Для Мішель це другий шлюб. З 1988 по 1992 рік вона була одружена з гонконзьким бізнесменом Діксоном Пуном. Після розлучення вони зберегли настільки дружні стосунки, що Єо стала хрещеною матір'ю дочки Пуна, коли він одружився вдруге.

Як повідомляли «ФАКТИ» раніше, «янгол» Victoria's Secret Барбара Палвін та голлівудський актор Ділан Спраус таємно одружилися в Угорщині.

148

Читайте нас у Facebook та Instagram