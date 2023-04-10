«Роблю, що хочу»: 56-річна Геллі Беррі пила вино на балконі в чому мати народила (фото)

Знаменита голлівудська акторка Геллі Беррі «підірвала» Instagram, виклавши на своїй сторінці фото — вона стоїть на балконі в чому мати народила і п'є вино! Розуміючи, наскільки ризикованим є цей пост, 56-річна володарка премії «Оскар» супроводила його підписом: «Роблю те, що хочу».

І ще додала смайлик у вигляді яскраво нафарбованих губ і побажання «Щасливої суботи» всім своїм підписникам. А їх у Беррі 8,3 млн осіб!

Протягом лічених годин пост зібрав понад 300 тисяч лайків. І їхня кількість продовжує зростати. Шанувальники захоплюються ідеальною формою Геллі.

Нагадаємо, Беррі отримала «Оскар» у 2002 році за головну жіночу роль у драмі «Бал монстрів». Ця ж картина принесла їй премію Гільдії кіноакторів США. В активі Геллі є безліч інших престижних нагород, зокрема «Золотий глобус» і BAFTA (головна роль у біографічній драмі «Зустрінемося з Дороті Дендридж»).

Статус суперзірки Беррі принесли фільми «Помри, але не зараз», «Пароль «Риба-меч», «Люди Ікс».

Геллі тричі була заміжня. Усі її шлюби закінчилися розлученням. У неї двоє дітей — 15-річна дочка Нала і 9-річний син Масео.

Нагадаємо, що Геллі Беррі відверто розповіла про кохання, сім'ю та кар'єру: «Я закохалася. А зрозуміти, що в нас усе серйозно, допоміг ковід».

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