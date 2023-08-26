ЗСУ вибивають ворога з позицій: Гуменюк про ситуацію на фронті

Українські війська продовжують контрнаступ. Російським окупантам непереливки не лише на Запорізькому напрямку, але й на Херсонському, де Сили оборони продовжують потужно знищувати ворога.

Про це розповіла речниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

«Російські блогери волають про те, що армія недозабезпечена, про те, що потерпають їх сили від утиску з боку наших підрозділів. Їм дуже дошкуляє контрбатарейна боротьба, потужне вибиття відбувається з тих позицій, які вони намагались опанувати після відходу води спровокованої техногенною катастрофою на Каховських ГЕС», — розповіла Гуменюк.

За її словами, Збройні сили знищують російський річковий «недофлот», на якому ворог намагається маневрувати між островами. Зокрема велика робота проводиться й щодо знищення великокаліберних гармат.

Лише за минулу добу, 25 серпня, на Херсонському напрямку українські воїни знищили понад 40 російських окупантів, 5 гармат, 8 одиниць автобронетанкової техніки, човен.

Зокрема суттєва робота проводиться щодо ударів по постах спостереження, а також радіолокаційних станціях ворога.

«Наші дії залишаються для них сюрпризом, а результати кожного дня просувають нас до перемоги», — додала Гуменюк.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відмічають, що важкі бої продовжуються по всій лінії фронту. Українські воїни ведуть наступальні операції на Мелітопольському напрямку де досягли успіху. Тим часом ворог зазнав значних втрат через недостатню підтримку на островах у дельті Дніпра, розташованих у Херсонській області.

Нагадаємо, за останні три дні ворог втратив в Україні понад 600 своїх військових, 12 танків, 18 БМП, 11 дронів та іншу техніку.

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