Понад 600 окупантів, 12 танків та 2 крилатих ракети: в Генштабі розповіли про втрати ворога

Розпочалася п’ятсот сорок дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 2 крилаті ракети «Калібр» та 4 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.



Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів.



Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Російські окупанти цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права та розміщувати в цивільних будівлях своїх військовослужбовців, використовуючи цивільне населення як живий щит. Так, в населеному пункті Осипенко Запорізької області 23 серпня відмічено прибуття до 1500 військовослужбовців російських окупаційних військ бурятської національності, які незаконно розквартировані у цивільних будинках з місцевими мешканцями та на території місцевої лікарні.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та 1 — по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Завдяки ефективним діям Сил оборони, противник втратив з 24 по 26 серпня:



- особового складу- 260 270 (+640) осіб,

- танків — 4390 (+12) од,

- бойових броньованих машин — 8539 (+18) од,

- артилерійських систем — 5379 (+18) од,

- РСЗВ — 726 (+2) од,

- засоби ППО — 497 (+2) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4367 (+11),

- крилаті ракети — 1411 (+2),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 7823 (+33) од,

- спеціальна техніка — 804 (+2).

Нагадаємо, досвідчений британський генерал Річард Берронс вважає, що ЗСУ досягнуть вирішального перелому в рамках нинішнього контрнаступу. Він також назвав три сценарії закінчення війни в Україні.



На думку історика Юрія Фельштинського, якщо Україна буде вести цю війну як наступальну за достатньої підтримки західної техніки, то війна скінчиться дуже скоро.

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