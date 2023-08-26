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Україна

Окупанти обстріляли Харківщину, загинули двоє людей

12:06 26 серпня 2023
будинок

Російський ворог вкотре обстріляв Харківщину. Влучили в кафе в селі Подоли Куп'янського району Харківської області. На жаль, двоє людей загинули.

Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Окупанти вдарили по Куп’янському району. За попередньою інформацією медиків, у селі Подоли внаслідок обстрілу загинули 2 людей, ще 1 — поранений. Дані встановлюються», — пише Синєгубов.

За словами голови ОВА, російські окупанти під час обстрілу влучили в кафе, де вдень перебували цивільні. Постраждали також житлові будинки.

На місці подій працюють правоохоронці й екстрені служби.

Як відомо, російські окупанти майже щодня завдають ударів по населених пунктах регіону.

Найчастіше під вогонь потрапляють ті, що розташовані поблизу лінії фронту та кордону з російської федерацією. Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

При цьому у місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. У селі Охримівка зафіксовані влучання по території фермерського господарства, сталася пожежа. А в селі Кучерівка Куп'янського району пошкоджено газову трубу високого тиску та приватний будинок.

Як повідомляли «ФАКТИ, 24 серпня російські війська ракетами атакували Дніпро. Пошкоджено кіоски, кав'ярні, банк, готель та заправку, а також багатоповерхівки. Постраждало десять осіб.

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