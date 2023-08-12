Окупанти обстріляли Харківську області, загинула жінка

Вранці в суботу, 12 серпня, російські окупанти обстріляли смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району Харківської області, де останнім часом зосереджено значну ворожу активність. Внаслідок ударів загинула жінка.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні зранку, близько 5:10 ворог обстріляв смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Пошкоджено житловий будинок. Загинула 73-річна жінка. На місці працюють екстрені служби», — пише Синєгубов.

За його словами, загарбники щоденно завдають ударів по населених пунктах Харківської області, які розташовані поблизу лінії фронту та кордону російської федерації.

Лише протягом минулої доби ворог завдав ударів з артилерії, мінометів та іншого озброєння по населених пунктах Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

«Зокрема під вогнем були Куп'янськ, Петропавлівка, Ветеренарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори, Шийківка, Чернещина та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди», — відзначив Синєгубов.

Зокрема в області продовжується розмінування. Сапери знешкодили 89 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, за даними Генштабу, протягом минулої доби на Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки та Іванівки Харківської області, а на сусідньому Лиманському ворог завдав авіаційних ударів в районах Невського, Білогорівки Луганської області та Веселого, Залізнянського, Кліщіївки Донецької області.

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