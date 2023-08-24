Єдине, на що здатен «рускій мир»: в Мережі показали наслідки удару окупантів по Дніпру

Російські війська вночі проти 24 серпня атакували Дніпро ракетами. Одна з них пошкодила транспортний об'єкт.

Також пошкоджено кіоски, кав'ярні, банк, готель та заправку, а також багатоповерхівки. Постраждало десять осіб. Минулося без загиблих.

В лікарні перебувають троє людей. Це 55-річна жінка, та чоловіки 33 та 48 років. Їх стан оцінюється як середньої тяжкості.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак показав наслідки «прильотів» по місту.

«На фото — єдине, на що здатен „рускій мир“, — нищити все, до чого торкається. Такий вигляд має транспортний об’єкт, по якому терористи поцілили вночі», — зауважив голова ОВА.

Наразі на місці влучання прибирають комунальники та власники пошкоджених кіосків.

Тим часом в Офісі генпрокурора повідомили, що прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Під час огляду місця події виявлено уламки ракети, тип якої встановлюється.

Нагадаємо, вночі проти 24 липня у місті пролунали потужні вибухи. Російські війська атакували місто ракетами. Одну вдалося збити силам ППО. Втім, сталися влучання.

А на ранок російські агресори здійснили терористичний обстріл артилерією по центру Херсона.

Фото Дніпропетровської ОВА

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