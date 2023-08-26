Конфіскація авто на потреби армії: які машини під неї точно не потраплять

У період воєнного стану МВС щоквартально складає звіт, де вказується кількість автомобілів, зареєстрованих на підприємствах. Цей звіт становить основу для визначення кількості транспортних засобів, які можна вилучити на потреби армії. Приватні автомобілі досі конфіскаціх не підлягали, відзначає профільний авторесурс.

Процес конфіскації авто для армії відбувається через Тимчасову комісію. Власник авто може обрати, яку машину віддати на потреби оборони, а яку залишити за собою. Механізм складається з кількох етапів.

Авто проходить технічний огляд та декларує готовність бути переданим армії. Встановлюється остаточна вартість транспортного засобу. Проводиться незалежна оцінка вартості авто.

Після цих етапів, власник може протягом 30 днів після демобілізації вимагати повернення своєї машини. Це відбувається через подачу відповідної заяви.

При цьому існує кілька категорій осіб та організацій, автомобілі яких залишаються поза зоною конфіскації. Насамперед це дипломатичні та консульські установи інших країн та закордонні компанії.

Також до переліку «недоторканних» включено:

державні банки.

іноземців без громадянства України;

стратегічні підприємства (тобто підприємства, що мають важливе значення для державної або регіональної економіки).

А тим, хто саме зараз вирішив придбати для себе авто, рекомендуємо до уваги ТОП-3 найкращих вживаних автомобілів.

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