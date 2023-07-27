Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану і мобілізації

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони підтримав внесені президентом законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

За його інформацією, «за» проголосували 17 членів комітету.

Йдеться про продовження їх дії ще на 90 діб (до 15 листопада 2023 року).

Як зазначив нардеп, далі ці рішення має затвердити парламент (226+ голосів) і «це відбудеться дуже скоро».

Як відомо, 26 липня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про затвердження указів про продовження терміну дії воєнного стану та мобілізації в Україні. Це буде вже восьме продовження терміну воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії. Востаннє їх продовжували у травні до 18 серпня.

Нагадаємо, що в травні Верховна Рада ухвалила закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку з 27 до 25 років, а в червні пораненим бійцям спростили оформлення відпустки та звільнення із ЗСУ.

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