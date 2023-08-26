Недорогі та надійні: названо ТОП-3 найкращих вживаних автомобілів

Майже кожна людина, купуючи автомобіль, хоче отримати надійний, але водночас недорогий транспортний засіб. На виручку, як правило, приходить вторинний ринок, але як у безмірній кількості моделей вибрати те, що потрібно.

Експерти OBOZREVATEL назвали 3 найкращі вживані авто, які українці можуть придбати порівняно недорого — за ціною до 4 тисяч доларів.

Mazda 2. Японський хетчбек відрізняється яскравим дизайном та високим ступенем надійності, за що його свого часу справедливо нагородили солідним цінником. Однак з часом ця машина втрачає ціну, чим неодмінно варто скористатися.

Volkswagen Polo. Німецька якість і надійність створила цьому авто відмінну репутацію як на первинному, так і на вторинному ринку. З часом він точно не стає гіршим, але помітно дешевшає.

Seat Altea. Знятий із виробництва мінівен, незважаючи на свій вік, виглядає цілком сучасно. До того ж модель є практичною та технологічною.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, які маленькі автомобілі вважаються найбільш ненадійливими.

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