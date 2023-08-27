«Вікінг» Беринчик захистив чемпіонський пояс у бою зі старим знайомим (відео)

Пізнього вечора в суботу, 26 серпня, в андеркарді бою за чемпіонські пояси WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик — Деніел Дюбуа пройшов поєдинок між ще одним нашим співвітчизником Денисом Берінчиком (18 перемог, 9 із них — нокаутом) та шведом Ентоні Ігітом (27 перемог, 10 із них — нокаутом, 4 поразки, 1 нічия), у якому українець восьмий раз захищав свій титул WBO International у легкій вазі.

Боксери вже одного разу зустрічалися в рингу. Було це 11 років тому, на Олімпіаді-2012 у Лондоні, і тоді Денис у 1/8 фіналу виявився сильнішим за опонента за очками. Тому бажання Ігіта взяти реванш виглядало цілком логічним.

Берінчик традиційно влаштував шоу зі своєї появи перед публікою, цього разу одягнувши костюм вікінга, а зі стартовим гонгом почав методично шукати підходи до суперника та можливості завдавати ударів. Швед також не відсиджувався в глухій обороні, але для нього завдання помітно ускладнилося після того, як утворилося розсічення над оком. У 6-му раунді бій ледь не завершився достроково, коли лише гонг урятував Ігіта від глибокого нокдауну.

У вирішальному, 12-му, раунді боксери влаштували видовищний обмін ударами, і в підсумку поєдинок пройшов усю відведену дистанцію. Утім, інтриги не вийшло — судді одноголосно (117:111, 115:113, 116:112) віддали перемогу українцю, який таким чином провів уже восьмий (!) успішний захист свого титулу. Що ж, тепер чекаємо від Дениса нових статусних та не менш видовищних боїв…

Після поєдинку Берінчик не забув ще раз нагадати всьому цивілізованому світу, що зараз відбувається у його рідній країні та хто у цьому винен. «Це все для того, щоб вшанувати пам'ять Героїв. На нашій землі проливається кров, російська федерація нині — агресор. Слава Україні!» — зазначив Денис у післяматчевому інтерв'ю прямо на рингу.

Додамо, що ще в одному бою андеркарда наш співвітчизник Даніель Лапін (8 перемог, 2 з них — нокаутом) нокаутував у шостому раунді досвідченого німця Аро Шварца (20 перемог, 13 із них нокаутом, 7 поразок, 1 нічия) та завоював чемпіонський пояс IBO Continental в напівважкій вазі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний суперважковаговик із Хорватії Філіп Хргович після ефектної перемоги нокаутом кинув виклик Усику.

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