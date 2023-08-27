Усик у відповідь на удар нижче пояса смачно нокаутував Дюбуа: відеоогляд бою

У ніч на неділю, 27 серпня, непереможний український боксер-суперважковаговик 36-річний Олександр Усик (21 перемога, 14 з них — нокаутом), який здолав у реванші Ентоні Джошуа, провів другий захист чемпіонських поясів за версіями WBA Super, WBO, IBO та IBF. На стадіоні «Тарчинські Арена» у польському Вроцлаві олімпійський чемпіон переміг обов'язкового претендента 25-річного британця Денієла Дюбуа (19 перемог, 18 з них — нокаутом, 2 поразки), який під час підготовки до поєдинку дозволив собі обізвати українця «старцем».

Так уже склалося, що останнім часом Усик перетинається на професіональному рингу виключно з боксерами з Великобританії. Бій з Чисорою 2020-го, два поєдинки з Джошуа 2021-го та 2022-го і ось тепер битва з Дюбуа. Підсумок один — перемога українця.

Цього разу поєдинок, який, зокрема, відвідали такі спортивні знаменитості, як Андрій Шевченко, Василь Ломаченко, Дерік Чисора, Джейк Пол, Роман Зозуля, Дар'я Білодід та інші, вдруге пройшов для Усика у Польщі (2016-го Олександр у Гданську переміг Кшиштофа Гловацького).

Усик вийшов на поєдинок після оголошення легендарного ринг-анонсера Майкла Баттера під пісню Василя Жадана «Браття» і з перших раундів почав працювати обережно, але все ж таки періодично перевіряючи точними ударами на міцність щелепу Дюбуа.

Але у 5-му раунді українець опинився на настилі рингу. Щоправда, через підлий удар Дюбуа нижче пояса. І рефері надав Олександру 5 хвилин на поновлення. Після чого Усик зі злості гарненько настукав британцю, доки не пролунав гонг.

Щоправда, у 7-й трихвилинці у Дюбуа пройшов класний удар в корпус, який збентежив Усика. Але наприкінці раунду українець перевів Дюбуа в режим виживання. Нокдаун стався на останніх секундах 8-го раунду, коли британець припав на коліно, і рефері почав відлік. А коли в 9-му раунді Дюбуа ще раз пропустив та опинився на настилі рингу, рефері зафіксував перемогу Олександра Усика технічним нокаутом. Другий успішний захист поясів українцем. Більш ніж впевнено. Блискуче! Як там Циганська королева Тайсон Ф'юрі?..

Додамо, що заздалегідь було відомо, що Усику за будь-якого результату поєдинку дістанеться 75 відсотків призового фонду (близько 6 млн доларів), а Дюбуа задовольняється 25 відсотками (близько 2 млн).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик розповів, що зробив би під час зустрічі з путіним.

Фото Twitter Top Rank Boxing

101

Читайте нас у Facebook та Instagram