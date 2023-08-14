Непереможний суперважковаговик з Хорватії після ефектної перемоги нокаутом кинув виклик Усику (відео)
Суперважковаговик з Хорватії Філіп Хргович в андеркарді бою Джошуа — Хеленіус у Лондоні здобув свою 16-ту перемогу на професіональному рингу та кинув виклик Олександру Усику.
198-сантиметровий боксер, не зважаючи на зламаний під час спарингу ніс, нокаутував у 12-му раунді австралійця Демсі Маккіна та захистив звання обов'язкового претендента на пояс IBF, яке він отримав минулого року після перемоги над китайським гігантом Чжаном Чжилеєм. Титул, нагадаємо, належить Усику.
#JoshuaHelenius pic.twitter.com/jOSBoAbmAY— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 12, 2023
Відеоогляд бою Хргович — Маккін
Після тріумфу 31-річний бронзовий призер Олімпійських ігор-2016 Хргович (16 перемог, 13 з них — нокаутом) викликав на поєдинок українського олімпійського чемпіона, пообіцявши відвідати бій Усик — Дюбуа 26 серпня у Вроцлаві.
«Я мушу далі битися з Усиком, — цитує Філіпа Хрговича WBN. — Я цього заслуговую. Я поїду до Польщі, щоб подивитися бій у рингсайді.
Усик — великий фаворит на перемогу в цьому поєдинку, тому що він швидший. Він справді добрий боєць. Але Дюбуа — гарний панчер, великий хлопець із правим прямим.
Моє послання: дотримуйтесь правил. Переможець має побитися зі мною".
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боксерський поєдинок у США завершився неймовірним нокаутом.
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