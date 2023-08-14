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Непереможний суперважковаговик з Хорватії після ефектної перемоги нокаутом кинув виклик Усику (відео)

11:38 14 серпня 2023
Філіп Хргович

Суперважковаговик з Хорватії Філіп Хргович в андеркарді бою Джошуа — Хеленіус у Лондоні здобув свою 16-ту перемогу на професіональному рингу та кинув виклик Олександру Усику.

198-сантиметровий боксер, не зважаючи на зламаний під час спарингу ніс, нокаутував у 12-му раунді австралійця Демсі Маккіна та захистив звання обов'язкового претендента на пояс IBF, яке він отримав минулого року після перемоги над китайським гігантом Чжаном Чжилеєм. Титул, нагадаємо, належить Усику.

Відеоогляд бою Хргович — Маккін

Після тріумфу 31-річний бронзовий призер Олімпійських ігор-2016 Хргович (16 перемог, 13 з них — нокаутом) викликав на поєдинок українського олімпійського чемпіона, пообіцявши відвідати бій Усик — Дюбуа 26 серпня у Вроцлаві.

«Я мушу далі битися з Усиком, — цитує Філіпа Хрговича WBN. — Я цього заслуговую. Я поїду до Польщі, щоб подивитися бій у рингсайді.

Усик — великий фаворит на перемогу в цьому поєдинку, тому що він швидший. Він справді добрий боєць. Але Дюбуа — гарний панчер, великий хлопець із правим прямим.

Моє послання: дотримуйтесь правил. Переможець має побитися зі мною".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боксерський поєдинок у США завершився неймовірним нокаутом.

Фото Instagram

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