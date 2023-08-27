Потужні вибухи рознесли АЗС у Румунії: десятки постраждалих, є жертви (відео)

У Румунії, судно якої нещодавно постраждало під час російського обстрілу, десятки людей постраждали внаслідок двох вибухів на автомобільній газозаправній станції, повідомляє ВВС News.

Так, одна людина загинула та 46 отримали поранення. Серед поранених 26 пожежників, які прибули на місце події після першого вибуху. Інцидент стався у Креведії, неподалік столиці Бухареста у суботу ввечері.

Влада заявила, що щонайменше вісім постраждалих отримали серйозні опіки. Чотирьох планують відправити на лікування за кордон. Люди, які мешкають у радіусі 700 метрів від місця вибуху, були евакуйовані. Влада попередила, що є ризик ще одного вибуху.

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Президент Румунії Клаус Йоханніс назвав те, що сталося, трагедією і зажадав терміново провести розслідування.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в росії внаслідок вибуху на автозаправці в Махачкалі загинули 35 людей. Ще 105 людей постраждали.

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