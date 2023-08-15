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35 людей загинули внаслідок вибуху в російській Махачкалі (відео)

10:17 15 серпня 2023
Вибух

У Росії, яка обстрілює Україну, внаслідок вибуху на автозаправці в Махачкалі загинули 30 людей. Ще 105 людей постраждали, повідомляє російська служба ВВС.

Вибух стався увечері 14 серпня. Серед загиблих щонайменше троє дітей. За попередніми даними, вибух стався у будівлі автосервісу навпроти АЗС. Причина вибуху уточнюється.

 

За даними влади, вибух стався близько 21:50 на перехресті вулиці Кулинська та Федерального шосе у селі Новокулі на виїзді з Махачкали. Місце початкового вибуху, ймовірно, знаходилося в автосервісі, який розташований навпроти АЗС, а потім спалах перекинувся на заправку.

Telegram-канал Shot з посиланням на джерело в мнс росії писав, що через вибухову хвилю паливо, що горить, накрило людей, які прийшли подивитися на автосервіс, що загорівся, і знаходилися від нього в радіусі 50 метрів.

 

Як повідомляв ТАСС із посиланням на екстрені служби, на заправці вибухнули дві цистерни з паливом із восьми. За даними мнс, площа пожежі становила 600 квадратних метрів. Загоряння загасили через три години.

Як писали «ФАКТИ», днями під москвою горів завод, що виробляє оптику для російської армії.

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