Внаслідок ракетного удару по порту Рені постраждало судно країни-члена НАТО

Румунський суховантаж потрапив під обстріл під час російської атаки на український порт Рені на Одещині в ніч проти 24 липня. Про це повідомило МЗС Румунії, повідомляє Крим.Реалії з посиланням на HotNews.ro.

Генконсульство Румунії в Одесі провело розслідування інциденту і з'ясувало, що, за попередніми даними, судно зазнало незначних пошкоджень і продовжило свій рейс. Жоден румунський громадянин не постраждав.

Порт Рені знаходиться на кордоні з Румунією. Внаслідок атаки безпілотників зруйновано ангар із зерном та кілька сховищ для інших вантажів. Російська атака була спрямована на інфраструктуру дунайського порту.

Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що атаки росії становлять серйозну загрозу безпеці в Чорному морі. Деякі моряки та судновласники відмовляються працювати з українськими портами через загрози безпеці суден та екіпажів.

Як повідомили в Military Media Center, росія готує кораблі та авіацію для блокування районів Чорного моря після виходу із зернової угоди.

«Після виходу росії із зернової ініціативи, збройні сили окупантів активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації чорноморського флоту. росіяни, зокрема, відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів. Вочевидь, росіяни практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України. При цьому вони продовжують удосконалювати систему оборони Криму, зокрема Армянського та Перекопського напрямків», — йдеться у повідомленні.

В британській розвідці повідомили, що російські моряки можуть спробувати затримувати комерційні судна у Чорному морі. Це випливає з щоденного зведення воєнної розвідки Міноборони Великобританії, повідомляє BBC.

Так, сучасний корвет «Сергей Котов» був перекинутий у південну частину Чорного моря, щоб патрулювати судноплавний шлях між Босфором та Одесою. Є реальна можливість, що цей корабель увійде до складу оперативної групи з перехоплення комерційних судів, які, з погляду росії, можуть прямувати до України.

Як писали «ФАКТИ», днями президент України Володимир Зеленський обговорив з британським прем’єром Ріші Сунаком посилення української ППО.

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