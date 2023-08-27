«Бавовна» у Курську: безпілотник, що падав, пошкодив багатоповерхівку (фото)

Безпілотники продовжують атакувати росію. 27 серпня вночі та вранці безпілотники були знищені над територією Брянської та Курської областей. Про це повідомили у міноборони країни-агресорки.

Там наголосили, що БПЛА були літакового типу.

Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що вночі у Курську безпілотник врізався у багатоквартирний будинок на вул. Карла Маркса.

«На деяких поверхах вибиті шибки. Також від вибухової хвилі постраждало скло у корпусі інженерного факультету Курського ДАУ (Державного аграрного університету. — Авт.) на вул. Карла Маркса. Займань не сталося, ніхто з мешканців не постраждав. Усі оперативні служби працювали на місці вибуху. Збитки зараз оцінюються, обов'язково допоможемо у відновленні зіпсованого майна», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно дрони вночі атакували російську столицю.

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