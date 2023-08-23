москва знову під ударом: українські дрони вночі атакували російську столицю (відео)

У ніч на середу, 23 серпня, у столиці країни-агресора було «гучно» — міноборони рф заявило про чергову атаку безпілотників.

Росіяни повідомляють, що москву атакували БПЛА літакового типу, два з яких «були знищені засобами ППО в повітрі над територією Можайського і Хімкінського районів московської області», а третій безпілотник — «пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, здійснив зіткнення з будівлею комплексу москва-сіті, яка будується.

Тим часом місцеві ресурси пишуть, що в одній із веж комплексу пошкоджено скління, а також вибито вікна на рівні другого поверху в одному з житлових будинків навпроти.

Очевидці зранку зняли відео прольоту безпілотника — кадри публікують російські ТГ-канали.

Також камери зафіксували яскравий спалах у районі комплексу москва-сіті.

Уточнюється, що у недобудованому хмарочосі пошкоджено близько десяти вікон з 11 до 14 поверху.

Раніше військовий експерт Роман Світан зазначав, що атаки БПЛА — добрий напрямок, який може дати результати. І справа не стільки в тому, що під час нальоту безпілотників у москві закривають аеропорти, а в тому, що під удар можуть потрапити військові літаки або системи управління аеродромами.

Фото — скріншот

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