Після того як українські дрони вже декілька днів «турбують» москву, інші населенні пункти та деякі аеродроми рф, в нашій країні почали говорити, що завдається шкода російським силам, які завдають удари по Україні.

Втім, такий висновок робити поки що передчасно, вважає військовий експерт Роман Світан.

«Все залежатиме від кількості літальних апаратів, від їхньої дальності, бойової частини, яку вони можуть нести, та системи управління. Те, що потрібно насамперед атакувати аеродроми, паливоприймачі, склади з боєприпасами — це зрозуміло. Питання у можливостях нашого оборонпрому, можливостях Збройних сил виконувати такі дії», — вважає він.

Поки що, на жаль, ми не бачимо великої кількості безпілотників.

«Добре, що все це почалося, добрий початок — половина діла, однозначно треба з чогось починати. Це хороший напрямок, розумний, який може дати хороші результати. Справа не в тому, що в Москві закривають аеропорти, а в тому, що будь-який безпілотник може завдати удару військовому літаку, або паливоприймачу, або системам управління аеродромів, які можуть приймати літаки. Це головне завдання. Це є легальні військові цілі для будь-якого засобу ураження України на території росії», — пояснює експерт.

Крім того, експерт пояснив, чи буде досягнуто паритету при отриманні Україною винищувачів F-16.

«Паритет буде досягнутий, щойно ми отримаємо машини. Вони приблизно такого ж рівня, однотипні з російськими машинами, тими ж Су-35 — за авіонікою та льотними характеристиками. А от якщо нам разом із літаками нададуть цілі розгорнуті системи управління, зняття даних, супроводу, звичайно, озброєння, — це зовсім інша річ. Тому що літак сам по собі — це просто залізяка з двигунами, крильцями, гарматами та льотчиком, по суті, це гармата, що літає», — вважає експерт.

Важливо, яке ракетно-бомбове озброєння передаватиметься з літаком, які системи виявлення будуть наявні, чи буде підключення до загальних систем радіотехнічної розвідки наших партнерів, супутникових систем стеження типу AWACS.

«Тоді в нас теж буде перевага над російською авіацією, скільки б літаків у них не було», — наголошує Роман Світан.

Нагадаємо, 20 серпня під час візиту президента Зеленського до скандинавських країн стало відомо, що Данія та Нідерланди передадуть Україні понад 50 винищувачів F-16. Але до того повинно пройти навчання українських пілотів та Київ повинен забезпечити відповідну інфраструктуру та логістику.

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