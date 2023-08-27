Окупанти обстріляли Херсон: загинула жінка, поранено чоловіка
Вдень у неділю, 27 серпня, російські окупанти, ймовірно, з артилерії знов обстріляли місто Херсон.
Поранення, несумісні з життям, отримала жінка, яка знаходилась на вулиці. Також у важкому стані, госпіталізовано до лікарні чоловіка.
Пошкоджено цивільну інфраструктуру, серед яких будинки, повідомили в обласній прокуратурі.
«За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», — йдеться у повідомленні.
За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, окупанти вкрили вогнем Вірівку Тягинської громади.
Через російський обстріл загинула 35-річна жінка, ще одного місцевого жителя доставили до лікарні з пораненнями.
Нагадаємо, ворог практично щодня обстрілює Херсонську область та обласний центр з лівого берега Дніпра. Для ударів окупанти застосовують важке озброєння, авіацію та дрони.
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