Окупанти обстріляли Херсон: загинула жінка, поранено чоловіка

Вдень у неділю, 27 серпня, російські окупанти, ймовірно, з артилерії знов обстріляли місто Херсон.

Поранення, несумісні з життям, отримала жінка, яка знаходилась на вулиці. Також у важкому стані, госпіталізовано до лікарні чоловіка.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру, серед яких будинки, повідомили в обласній прокуратурі.

«За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, окупанти вкрили вогнем Вірівку Тягинської громади.



Через російський обстріл загинула 35-річна жінка, ще одного місцевого жителя доставили до лікарні з пораненнями.

Нагадаємо, ворог практично щодня обстрілює Херсонську область та обласний центр з лівого берега Дніпра. Для ударів окупанти застосовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вночі росія завдала по Україні удару з Каспійського моря. Сили ППО збили 4 російські крилаті ракети.

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