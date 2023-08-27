Вночі росія завдала по Україні удару з Каспійського моря: ракети, що летіли на Київ, збито, — КМВА (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч на 27 серпня окупанти обстріляли Україну з району Каспійського моря. Крилаті ракети, що рухалися в напрямку Києва були знищені. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

«Чергова ракетна атака ворога. Попередньо, сьогодні вночі, з району Каспійського моря, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС рашисти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва були знищені силами і засобами ППО. За даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань», — повідомив він.

В Київській ОВА додали, що на Київщині вночі працювала ППО. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури немає.

«На жаль, через падіння уламків збитих крилатих ракет в одному з районів Київщини пошкоджено 10 приватних будинків. Один має значні пошкодження, в інших — вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади. Пошкоджено 2 автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки. 2 особи були травмовані. Люди отримали допомогу на місці», — йдеться у повідомленні ОВА, яке наводить Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Так, протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Степового Донецької області. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

«Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 2 удари по пунктах управління, 10 ударів по районам зосередження особового складу та 2 — по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 зенітно-ракетних комплекси, 1 район зосередження особового складу та 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника», — йдеться у повідомленні Генштабу.

Тим часом, експерти Інституту вивчення війни вважають, що українські сили досягли подальших тактично значущих успіхів у Запорізькій області, долаючи ланцюг добре підготовлених російських оборонних позицій. На кадрах з геолокацією, опублікованих 25 серпня, видно, що українські війська просунулися на 1,5 км на південний схід від Новопрокопівки (13 км на південь від Орєхова).

Повідомляється, що українські сили увійшли до районів, де вони зіткнулися лише з російськими «групами тилового забезпечення». Російський мілблогер заявив 25 серпня, що українські сили атакували в напрямку тилових оборонних ліній біля Вербового (18 км на південний захід від Орєхова), що дозволяє припустити, що українські сили можуть знаходитись поблизу тактичних тилів у межах російських оборонних позицій, які вони в цей час проривають.

В Інституті вивчення війни вважають, що українські сили тепер з'являються в межах досяжності наступної групи підготовлених російських оборонних позицій, які можуть бути слабшими, ніж попередні комплекси російської оборони, але все ж таки є серйозною проблемою. Ряд оборонних позицій, через які нині просуваються українські війська, складалися з щільних шарів мінних полів та укріплень, для утримання яких російські сили направили значні сили, техніку та сили. Ряд російських оборонних позицій, які зараз перебувають перед українськими військами, ймовірно, складається з відносно безперервного комплексу протитанкових ровів, протитанкових перешкод «зуби дракона» та додаткових мінних полів. За цими перешкодами є російські бойові позиції.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно британський генерал Річард Берронс розповів про три варіанти завершення війни в Україні, яка, на думку аналітиків, може справді розвалити російську федерацію. Свій прогноз британський генерал зробив на основі аналізу дій ЗСУ та російської армії, а також західної військової підтримки, яку отримує Україна.

Насамперед Берронс наголосив, що політика Заходу була провальною після несподіваного вторгнення росії до Криму та анексії півострова. Україна після цих подій 2014 року не отримала достатньо зброї, щоб запобігти повномасштабній російській агресії.

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