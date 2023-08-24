Росіяни обстріляли середмістя Херсону: є постраждалі, серед них дитина

Після вечірнього ракетного обстрілу житлового кварталу Дніпра вранці у четвер, 24 серпня, російські окупанти вдарили з артилерії по середмістю Херсона. Внаслідок обстрілів поранення отримали троє людей, серед яких дитина.

Про це повідомили в прокуратурі.

«За даними слідства, 24 серпня близько 11:00 російські військові вкотре обстріляли місто Херсон», — пишуть правоохоронці.

Зазначається, що один зі снарядів поцілив в дах приватного будинку в середмісті. Внаслідок удару троє потерпілих цивільних, серед яких дитина у віці семи років. Неповнолітня отримала поранення спини, руки й ноги.

«У стані середньої тяжкості потерпілу дитину шпиталізували. Зараз їй надають усю необхідну меддопомогу. Дані щодо інших постраждалих уточнюються», — додав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що ворог практично щодня обстрілює Херсонську область після звільнення нашими воїнами правого берега Дніпра. Для ударів окупанти застосовують важке озброєння, авіацію та дрони. Протягом минулої доби, 23 серпня, як повідомляв Прокудін, росіяни здійснили 99 обстрілів. Загалом ворог випустив по регіону 497 снарядів з мінометів, артилерії, танків, «Градів», БПЛА та авіації. Зокрема по Херсону було випущено 32 снаряди.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію і будівлю дитячого садка, території фабрики та підприємства у Херсоні; адмінбудівлю і магазин у Бериславському районі», — розповідав очільник ОВА.

Внаслідок обстрілів за добу постраждали семеро людей.

Нагадаємо, днями російські окупанти завдали цинічного удару з танку по житловому будинку на окупованій частині Херсонщини, вбивши місцеву мешканку.

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