В останній понеділок літа варто виявити натиск та ініціативу в роботі, щоб керівництво могло відзначити ваш професіоналізм, радять астрологи.

Крім того, всі сили необхідно направити на те, щоб визначити свої подальші цілі, а також необхідні навички для їхнього досягнення, вважають фахівці.

Овен

День може розпочатися не найкращим чином, але вплив позитивних тенденцій посилюватиметься з кожною годиною. Багато представників знака, відчувши приплив сил і енергії, візьмуться, нарешті, за справи, до яких раніше не наважувалися підступитися. Прогрес буде несподівано швидким,

У Овнів можливі приємні знайомства, зустрічі з людьми, за якими ви останнім часом нудьгували. День підходить для початку нових стосунків — і дружніх, і романтичних. Ви подобаєтеся оточуючим і отримуєте задоволення від спілкування.

Телець

День складеться непогано, якщо ви самі його не зіпсуєте. Намагайтеся не давати волі негативним емоціям, зберігати спокій, навіть якщо ситуація складається зовсім не так, як вам хочеться. Багатьох представників знака у важкі моменти рятує почуття гумору; добрі жарти допомагають розрядити обстановку.

Тельці не виключають фінансових труднощів, бажано уникати спонтанних покупок, незапланованих витрат. Збираючись у поїздки, не полінуйтеся вкотре переконатися, що взяли все необхідне: велика ймовірність забути щось важливе.

Близнюки

Плідний та цікавий день. У вас з'являються чудові ідеї, незабаром представиться можливість реалізувати їх. Можна виявляти ініціативу у ділових та особистих відносинах, немає сумнівів, що вас підтримають. Ви виявляєте цілеспрямованість і не відмовляєтесь від задуманого; якщо на шляху з'являться перепони, безперечно знайдуться люди, які допоможуть подолати їх.

День підходить Близнюкам для занять спортом, активного відпочинку, розважальних подорожей. Ефективні оздоровчі та профілактичні процедури. Легко буде придбати корисні практичні навички.

Рак

Сприятливий день. Прислухайтеся до своєї інтуїції — дотримуючись її підказок, ви можете багато чого досягти. Можливість розібратися в складній, заплутаній ситуації, визначитися з подальшими діями. Ви щирі та відкриті у спілкуванні, не обманюєте ні себе, ні оточуючих; з вами легко та приємно спілкуватися, тому люди до вас тягнуться.

У Раків можливі нові знайомства, які отримають романтичне продовження, якщо ви захочете. Можна планувати на цей день якісь незвичайні розваги, заняття, подорожі — яскраві емоції вам гарантовані.

Лев

День досить складний, тому краще проявити обережність, не поспішати з висновками та судженнями. Уважно спостерігайте за тим, що відбувається навколо, намагайтеся не упускати жодної дрібниці — тільки в цьому випадку ви зможете уникнути помилок і вибрати правильну лінію поведінки. Хочеться розслабитися і плисти за течією, але зараз ви не можете собі цього дозволити; ліньки і ледарство матимуть неприємні наслідки.

Левам не бажано вирішувати фінансові та майнові питання, робити покупки, витрачати гроші. Ви занадто легковажно ставитеся до засобів, які маєте, і витрачаєте їх на рідкість невдалим чином.

Діва

У першій половині дня варто бути уважнішими. У цей час все може йти не так, як ви задумали, проте відкриються нові можливості, і потрібно скористатися ними. Можливим стає прогрес у справах, які ви навіть не розраховували колись справді провести до кінця; якщо зараз виявити наполегливість, все вийде.

У Дів можливі вдалі збіги, несподівані подарунки долі та приємні сюрпризи. Буде шанс завести цікаве знайомство, яке отримає найромантичніше продовження, якщо ви цього захочете.

Терези

Важливий день, події якого будуть впливати на ваше життя протягом наступних кількох тижнів. Будьте серйозні хоча б у першій його половині, адже в цей час вам доведеться приймати важливі рішення. Не виключені сімейні конфлікти, суперечки з друзями, суперечки з коханою людиною. Намагайтеся зберігати холоднокровність, не реагуйте на те, що відбувається, занадто емоційно.

У Терезів вірогідні втрати і невдалі покупки. Від будь-яких операцій із фінансами краще утриматися. На другу половину дня можна планувати невеликі поїздки, вони вас, напевно, порадують.

Скорпіон

Вдалий день, легкий та приємний. Можливі збіги, які ви зможете використати у своїх інтересах, несподівані події, що дозволяють досягти значного прогресу у справах. Можливі вдалі покупки та вигідні угоди. Плідним буде обговорення питань, що стосуються роботи та бізнесу.

У Скорпіонів добре відбуваються сімейні заходи, буде можливість зміцнити стосунки з родичами, вирішити якісь давні проблеми, через які виникали труднощі у спілкуванні. Життєвий потенціал високий, нездужання вам не загрожують, заняття спортом піднімають настрій.

Стрілець

Дуже сприятливий день. Вплив позитивних тенденцій сильний, у вас все виходить добре. Можливі несподівані, але дуже приємні візити старих знайомих чи далеких родичів, яких ви давно не бачили. Не виключено і початок романтичних історій, пробудження сильних почуттів, які змусять вас по-новому подивитись навколишній світ.

У Стрільців можливі зміни на краще у фінансовій сфері: грошові надходження та цінні подарунки, повернення старих боргів. Можливість зробити вигідні покупки, особливу увагу слід звернути на побутову техніку.

Козоріг

Дуже вдалий день, події якого вас дуже потішать. Буде нагода приємно провести час, поспілкуватися з важливими для вас людьми. Можна планувати розважальні поїздки, займатися організацією вечірок та свят. Ви матимете можливість і близьких порадувати, і самим приємні емоції отримати.

У деяких Козорогів з'являються чудові ідеї щодо бізнесу; не варто відкладати їхнє втілення в життя. Союзників і помічників ви знайдете легко — ваш ентузіазм заразливий.

Водолій

Намагайтеся не нервувати через дрібниці; Труднощі і проблеми в цей день можуть виникнути, але вони далеко не такі серйозні, як здається на перший погляд. Імовірні розбіжності з друзями, суперечки з близькими, але мир і взаєморозуміння швидко вдасться відновити, якщо ви проявите емпатію.

Водоліям не бажано вирішувати фінансові питання, займатися комерційною діяльністю, робити покупки та укладати угоди. Будьте обережні з новими знайомими: вони багато обіцяють, але навряд чи дотримаються слова. Поїздки можуть виявитися втомливими і забрати більше часу, ніж очікували.

Риби

День хоч і складний, але непоганий. Для досягнення поставленої мети доводиться боротися, а ви вважали б за краще, щоб все вдало склалося само собою. Проявіть ініціативу, не лінуйтеся — і ви самі здивуєтеся тому, яких відмінних результатів можна досягти всього за кілька годин.

Підходящий день у Риб для того, щоб відновити якісь давні стосунки, які були розірвані з причин, які не залежать від вас, або просто чомусь зійшли нанівець. На цей раз ви не зробите помилок, спілкування буде приємним для всіх.

Також пам'ятаємо, що за Східним гороскопом 28 серпня — день Земляного Коня, якого азіати жартома називають Небесним Скакуном.

Небесний скакун

Кінь або Скакун — істота, що прагне віддати своє серце природі. Він відчуває себе краще на свіжому повітрі в сільській місцевості, порівняно з міським середовищем.

Кінь дуже цінує дружбу та завжди готовий допомогти іншим. Головним чином, він схильний відгукнутися на прохання інших людей. Існують лише кілька випадків, коли він може відмовити: наприклад, у справах, пов'язаних з великими фінансовими ризиками або якщо це може негативно вплинути на його самого.

Сьогодні буде важко залишатися непорушним. Енергія Коня підштовхуватиме вас до активності, здійснення справ, про які ви навіть не задумувалися раніше.

«Ви можете несподівано вирішити вирушити в екскурсію, розпочати новий проєкт або навіть відверто визнатися у коханні. Ці події пройдуть легко й без зайвих труднощів. Не дивуйтеся, якщо саме вам доля приготувала ці захоплюючі події або якщо ви станете свідком чогось подібного», — радять знавці Східної астрології.

Особливості характеру справжнього коня ілюструють короткі відео з Мережі.

Любителі коней вважають, що їхні вихованці багато в чому подібні до людей.

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