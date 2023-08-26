В останню суботу літа у представників багатьох знаків зодіаку буде багато роботи, але вони з нею впораються, вважають астрологи.

Крім того, більшість людей зможуть проявити себе рішучими та відповідальними співробітниками, а завдяки своїй наполегливості подолають багато перешкод, обіцяють фахівці.



Овен

Важливий та відповідальний день. Він може бути непростим, але саме з нього в житті багатьох Овнів розпочнуться зміни на краще. Ви не просто переборюєте перешкоди, що заважають руху вперед; ви руйнуєте їх, усуваєте зі свого шляху — звичайно, це забирає масу сил, і навіть найенергійніші представники знака можуть почуватися спустошеними.

Пам'ятайте, що в поточних подіях і проблемах, що виникають у цей день, криється ключ до вирішення якихось важливих завдань. Тому уважно спостерігайте за тим, що відбувається навколо, зіставляйте факти та робіть висновки.

Телець

Ваші починання мають велике майбутнє. Це стосується і роботи, і особистих стосунків. Наприклад, випадкове знайомство може започаткувати довгий і серйозний роман, який приведе до шлюбу. Справа, за яку ви візьметеся з цікавості і в якій досягнете успіху майже випадково, може стати першим кроком до кар'єрних вершин у новій сфері.

Головне, що потрібно від Тельців сьогодні — не лінуватися та не поспішати. Для досягнення хорошого результату потрібно докласти зусиль, а заслуженої нагороди часом доводиться зачекати.

Близнюки

Для успіху вам потрібна свобода дій. Чим раніше ви її досягнете, тим вдалим складеться день. Він добре підходить для спілкування: у вас бачать неабияку яскраву особистість, людину, чиї незалежні судження заслуговують на те, щоб до них прислухатися. Намагайтеся проводити більше часу з тими, хто має чогось навчитися; відкриваються можливості для зростання, і правильне оточення буде дуже важливим.

Будь-яка інформація, отримана цього дня, Близнюкам обов'язково знадобиться. Уважно спостерігайте за тим, що відбувається навколо, намагайтеся нічого не забувати. Незабаром ви знайдете можливість перетворити свої знання на гроші.

Рак

Важливими є пильність і обережність, особливо у спілкуванні. На деяких Раків чекають неприємні сюрпризи: представники знака несподівано з'ясують, що людям, які їх оточують, не можна довіряти. Якщо хтось наполегливо добивається вашої уваги, будьте насторожі: швидше за все, така людина хитрує і навмисне втирається в довіру, щоб досягти якихось власних цілей, аж ніяк не вигідних для вас.

З погляду романтичних стосунків це не найкращий день. Серце вам, можливо, і не розіб'ють, але понервувати змусять. Причому дорікнути своїй «половинці» не буде в чому: неприємна ситуація виникне виключно з вашої вини.

Лев

Все складається у Левів вдало, багато чого виходить само собою. Але це не привід стояти на місці та насолоджуватися легкими успіхами. Постарайтеся навчитися чогось нового: набуті знання та навички обов'язково знадобляться, причому зовсім скоро. Можна вирішувати важливі фінансові питання; коли справа стосується грошей, ваша інтуїція стає надзвичайно гострою.

З повсякденними справами ви впораєтеся швидко, і у вас залишиться достатньо часу та сил, щоб зайнятися вирішенням якихось важливих завдань, реалізацією масштабних планів. Тут знайдеться застосування ваших талантів та вмінь.

Діва

Дів чекає непростий день, і ви зробите правильно, якщо заздалегідь налаштуєтеся на боротьбу. Битися доведеться не лише з недоброзичливцями (вони, до речі, не такі вже й небезпечні), а й із власними емоціями, які раз у раз штовхають вас на необдумані вчинки. Будьте дуже обережні у висловлюваннях, оскільки конфлікти сьогодні можуть спалахувати через дрібниці.

Імовірні марні витрати. Взагалі, цього дня краще не витрачати, а економити гроші — ви це чудово вмієте. А ще вам добре вдається спостерігати за тим, що відбувається навколо, збирати інформацію, аналізувати її, робити висновки і будувати плани. Саме цим варто займатися. Час, що підходить для конкретних дій, настане дещо пізніше.

Терези

Труднощі та неприємності не виключені, але не варто надавати їм занадто великого значення. Вплив сприятливих тенденцій досить сильний, і в цілому ситуація не така погана, як часом здається, вам потрібно лише зрозуміти, де ви можете вплинути на розвиток подій, а де — ні. Не варто хвилюватися через сімейні розбіжності та робочі суперечки, оскільки стосунки дуже скоро налагодяться.

Терезам можна проявляти ініціативу, але робити це варто з обережністю. Часто щось змінюється на краще не з вашої волі, а за бажанням інших людей або через збіг обставин. Намагайтеся скористатися сприятливим моментом.

Скорпіон

Імовірні зміни на краще, проте варто мати на увазі, що розвиток подій залежить від вашого оточення, і обов'язковою умовою успіху є правильний вибір союзників. Намагайтеся мати справу з людьми, які готові не лише допомогти вам у вирішенні конкретних завдань, а й захистити від нападів недоброзичливців.

День добре підходить для спілкування, обговорення важливих питань. Ділові зв'язки стають міцнішими, ніжні почуття — сильнішими. Якщо ви займете активну життєву позицію, то зможете зробити багато хорошого як для себе, так і для інших людей; їхня подяка не змусить себе чекати.

Стрілець

Найкраще цей день підходить для відпочинку. Якщо у вас є можливість не робити зовсім нічого, саме так і слід вчинити. По-перше, ви нічого і не зіпсуєте, по-друге, чудово відпочинете і відновите сили, по-третє, напевно, придумаєте щось нове і цікаве. Якщо дозволити собі зайвий вихідний ви ніяк не можете, намагайтеся працювати самостійно — це буде набагато плідніше, ніж будь-яка співпраця.

Ділові контакти Стрільцям бажано скоротити, а от із друзями та близькими, навпаки, варто провести більше часу — ви отримаєте масу позитивних емоцій. Будь-яку інформацію, яку ви отримуєте в цей день, потрібно ретельно перевіряти: вона може виявитися неточною чи просто хибною.

Козоріг

Варто прокинутися раніше, оскільки ранок буде найвдалішою частиною цього дня. Якщо ви не станете марнувати час, то зможете плідно попрацювати, знайти нових союзників, заразити оточення своїм ентузіазмом, закохатися (швидше за все, взаємно) і отримати гроші, які виявляться дуже доречними.

Друга половина дня складається у Козорогів інакше. Робота здається все більш важкою, і навіть із вирішенням звичних завдань ви справляєтеся гірше. Хочеться будувати плани, але це виходить погано, оскільки ви видаєте бажане за дійсне, не хочете помічати реальних проблем.

Водолій

День насичений та цікавий. У вас буде можливість показати себе з кращого боку, продемонструвати оточуючим, що ви здатні на багато і не потребуєте ні постійної підтримки, ні заступництва, ні нескінченних порад і настанов. Деякі Водолії так захоплюються боротьбою за свою свободу та незалежність, що розривають навіть дуже корисні зв'язки, але більшість представників знаку поводяться більш завбачливо.

Можливі розбіжності та конфлікти з керівництвом. Боятися цього не варто — вам вдасться довести свою правоту, причому чим наполегливішими ви будете, тим більше на повагу заслужите.

Риби

День буде нелегким, але плідним. Він чудово підходить для того, щоб розпочати відкриту боротьбу з недоброзичливцями і здобути над ними переконливу перемогу. Ви досягаєте відмінних результатів там, де здаються інші, тому що не помічаєте труднощів, не боїтеся експериментувати і не слухаєте тих, хто намагається відмовити вас від задуманого.

Сприятливий день для придбання сучасної техніки. У Риб немає проблем з освоєнням навіть найскладніших пристроїв; якщо потрібні якісь спеціальні навички, представники знаку набувають їх дуже швидко. Імовірні приємні звістки.

Також всім знакам зодіаку варто пам'ятати, що за Східним гороскопом, 26 серпня — день Вогняного Дракона або, як його іноді називають, день Дракона-«Лихача» (любителя великих швидкостей).



Дракон — яскрава та харизматична істота, яка відзначається великодушністю. Навіть якщо його настанови можуть здатися настирливими іншим, сам Дракон є прикладом високої моральності.

У дискусіях неможливо покластися на спротив Дракону, оскільки його впливовий характер та гордість завжди захищають свої погляди.

«Сьогодні близькі люди приготують вам приємні сюрпризи, тому не вступайте з ними в суперечки. Кохана половина потребує вашої підтримки більше ніж будь-коли, тому відкладіть справи і проведіть з нею якомога більше часу», — радять знавці Східної астрології.

І, звичайно, у день Дракона не можна не згадати про групу Imagine Dragons, яка з початку війни підтримує Україну.

Нещодавно вони це зробили на концерті у Варшаві.

Нагадаємо, на чотирьох знаків зодіаку у вересні чекає багатство та успіх в усіх справах. Про кого йдеться, читайте на сайті «ФАКТІВ».

211

Читайте нас у Facebook та Instagram