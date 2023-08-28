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Суспільство та люди

Названо область, де мобілізацію буде посилено найближчим часом

15:55 28 серпня 2023
Мобілізація

Посилення планових мобілізаційних заходів, про які повідомили у Верховній Раді України, буде розпочато зі сходу країни, зокрема, з Харківської області. Про це повідомив заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха під час міжвідомчої наради з питань реалізації заходів мобілізації.

У міжвідомчій нараді взяли участь ТВО начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, представники територіальних управлінь СБУ, ДБР, Національної поліції, районних ТЦК, а також голови районних військових адміністрацій та громад регіону.

Основне питання наради — співпраця органів, які сприяють або здійснюють мобілізаційні заходи на території Харківської області.

«З метою виконання планів, поставлених державою, Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів. Також продовжуємо всіляко допомагати нашим захисникам і захисницям», — зазначив Семенуха.

На нараді вирішувались питання щодо створення на території районних військових адміністрації та населених пунктів регіону комісій з розгляду питань, пов'язаних із посиленням планових мобілізаційних заходів, а також більше чіткої координації між представниками влади та військовими.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно воєнний аналітик спрогнозував, скільки українців необхідно мобілізувати протягом найближчих пів року.

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