Посилення мобілізації в Україні: в Раді пояснили, що буде з призовом

З перших днів війни в Україні відбуваються абсолютно планові мобілізаційні заходи. Зокрема, наразі Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вручають повістки тим військовозобов'язаним, військово-облікові спеціальності яких потрібні на фронті, на передовій лінії.

Про це заявив в ефірі телемарафону член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

«В Україні на цей момент якихось необхідних передумов для збільшення кількості військовозобов'язаних для їх мобілізації немає. Все відбувається в тому плановому режимі, як відбувалось з перших днів війни», — сказав він.

В той же час парламентарій нагадав, що війна призводить до втрат — є загиблі та поранені військові, і лави ЗСУ потрібно поповнювати.

«Відповідно територіальні центри продовжують комплектувати ті військові підрозділи, які зазнали втрат. Окрім того, оскільки ми намагаємося сформувати ті резерви, які забезпечать швидке просування і деокупацію всієї території, формуються нові військові підрозділи. Їх також необхідно забезпечувати відповідними військовослужбовцями», — заявив нардеп.

Тому наразі мобілізація в Україні проводиться в плановому режимі, і якихось додаткових передумов для посилення призову наразі немає.

Як відомо, мобілізацію в Україні було оголошено в Україні після масштабного вторгнення рф у лютому 2022 року. Зокрема, військовий стан та мобілізація в Україні діятимуть ще найменше до 15 листопада 2023 року. Нещодавно українські військові звернулися до президента Володимира Зеленського із проханням посилити мобілізацію.

В той же час секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов певен, що в Україні можлива додаткова хвиля призову, але кардинальних змін у питаннях мобілізації чекати не варто.

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