Знаменитий гонщик Формули-1 продає розкішний будинок на колесах «лише» за 100 тисяч доларів: фото дива техніки

Знаменитий британський гонщик Формули-1 Дженсон Баттон, який одружився минулого року на красуні-моделі, виставив на продаж свій розкішний будинок на колесах «лише» за 85 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 107 тисяч доларів), що в 10 разів дешевше за його початкову вартість, повідомляє The Sun.

Будинок на колесах Newel, який отримав назву «Ікона», спочатку належав легенді Формули-1 Жаку Вільньову. Він був спроектований та побудований спеціально для канадця у 1998 році, через рік після того, як він виграв чемпіонат світу. Тоді «Ікона» стала першим автобудинком вартістю понад 1 мільйон доларів (800 тисяч фунтів стерлінгів). Пізніше вона перейшла у володіння Баттона.

Затишний червоний будинок на колесах вміщує до чотирьох осіб та повністю кондиціонований. У холодні зимові місяці він також оснащений центральним опаленням та підлогами з підігрівом. А для теплішої пори року в «Іконі» є повністю мебльований внутрішній дворик, де можна посидіти на свіжому повітрі.

Перебуваючи всередині, його власник може відпочити на двоспальному ліжку із зебровим принтом. Крім того, в будинку на колесах є кухня з мікрохвильовою піччю і холодильником з морозильною камерою, а також обідній стіл.

У вітальні встановлено 42-дюймовий плазмовий телевізор. Не зважаючи на те, що житло було збудоване чверть століття тому, воно оснащене Wi-Fi.

Власник може взяти з собою вдосталь одягу, адже на борту є гардеробна. Власнику будинку на колесах також не доведеться зупинятися у хімчистці, оскільки там є пральна та сушильна машини. Зрозуміло, «Ікона» обладнана ванною кімнатою та туалетом.

Нагадаємо, що чемпіон світу 2009 року 43-річний Баттон пішов з Формули-1 у 2017-му, після чого не раз брав участь у престижних перегонах Nascar, зокрема на початку цього місяця в Індіанаполісі (США).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Міхаеля Шумахера продає дорогу віллу на березі Женевського озера.

Фото The Sun

339

Читайте нас у Facebook та Instagram