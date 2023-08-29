При розрахунку субсидії на опалювальний сезон буде враховуватись розмір серпневої пенсії, — ПФУ

Розмір субсидії на оплату послуг ЖКГ залежить від витрат та доходів усіх членів сім'ї.

У разі призначення житлової субсидії не з початку опалювального сезону до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія.

Про це нагадали у Пенсійному фонді.

Юристи зазначили, якщо людина звернулася за призначенням субсидії у серпні, то дохід у вигляді пенсії буде враховано за червень.

При розрахунку житлової субсидії на опалювальний період (з жовтня) як дохід враховується розмір пенсії за серпень.

«Якщо ж житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону (з травня), то дохід враховується в розмірі нарахованої пенсії за березень (пункт 37 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 „Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива“)», — йдеться у повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як подати спрощену заяву на житлову субсидію.

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