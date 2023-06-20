Субсидію можуть не нарахувати зовсім: у ПФУ пояснили, чому зменшився розмір виплат

Субсидії на комуналку нараховуються з урахуванням доходів громадян, у тому числі й пенсій, які індексувалися цього року. В літній період субсидії традиційно нижчі, ніж у зимовий — оплати за опалення немає. З огляду на збільшення пенсійних виплат, субсидії пенсіонерам будуть меньшими, ніж торік.

«Кожна субсидія розраховується індивідуально і вона залежить від витрат домогосподарства та доходів, які отримують члени домогосподарства. Враховуючи, що пенсійна виплата зросла, відповідним чином розмір субсидії міг змінитися, або взагалі бути рівним нулю», — цитує «Соціально-інформаційна платформа» начальницю ГУ ПФУ у Вінницькій області Олену Корчак.

Раніше в Мінсоцполітики розповіли, як перераховуватимуть розмір субсидій у випадку підвищення тарифів на комунальні послуги.

Міністерство готує спрощення механізму отримання субсидій — громадянам потрібно буде лише подати заяву та інформацію про склад сім’ї. Адже Мінсоцполітики планує збирати всю інформацію про майно та доходи субсидіантів самостійно.

Фото Pixabay

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