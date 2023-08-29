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Спорт

«Був компанійським двометровим скромнягою»: хокеїста з росії ліквідували на українській землі

11:04 30 серпня 2023
Артем Гвоздик

Ще один російський спортсмен-окупант знайшов свою смерть на українській землі. Слідом за віцечемпіоном росії з хокею Олександром Подставкіним українськими воїнами ліквідовано вихованця уфимського ХК «Салават Юлаєв», голкіпера цілої низки російських клубів Артема Гвоздика, який воював у штурмових підрозділах ВДВ і загинув у 35 років на запорізькому напрямку.

«Він був компанійським двометровим скромнягою, якого любили вболівальники не лише нашого клубу… Артем також захищав ворота: „Тамбова“, „Брянська“, „Алтая“, „Югри“. Світла пам'ять тобі, Тьомо, тримай і там усі ворота на замку… Пам'ятаємо, любимо, сумуємо…», — йдеться в повідомленні ХК «Славутич» (Смоленськ), за який голкіпер грав у сезоні-2015/2016.

Останнім часом Артем Гвоздик, котрий став окупантом, виступав за команду ВДВ із Пскова і працював дитячим тренером. Напевно, працював би й надалі, якби не поїхав вбивати українців.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футбольний арбітр з Криму, який воював на боці росії, загинув на фронті.

Фото із соцмереж

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