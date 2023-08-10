Футбольний арбітр з Криму, який воював на боці росії, підірвався на міні

Футбольного рефері Костянтина Попова, який судив матчі прем'єр-ліги окупованого Криму і воював на боці росії, ліквідовано на Донбасі, інформує Telegram-канал «ЧП Сімферополь».

Про загибель 25-річного Попова повідомив колишній український арбітр, зрадник Юрій Вакс, котрий очолює суддівсько-інспекторський комітет Кримського футбольного союзу та має російське громадянство.

«На жаль, Костянтин загинув. Він підірвався на міні і тиждень у лікарні боровся за життя, але, на жаль, помер. Це сталося на Донецькому напрямку», — повідомив Юрій Вакс.

Зазначається, що Костянтин Попов пішов воювати за контрактом. Нещодавно у нього народився первісток.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіста з росії ліквідовано на війні в Україні.

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