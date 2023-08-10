Футбольний арбітр з Криму, який воював на боці росії, підірвався на міні
Футбольного рефері Костянтина Попова, який судив матчі прем'єр-ліги окупованого Криму і воював на боці росії, ліквідовано на Донбасі, інформує Telegram-канал «ЧП Сімферополь».
Про загибель 25-річного Попова повідомив колишній український арбітр, зрадник Юрій Вакс, котрий очолює суддівсько-інспекторський комітет Кримського футбольного союзу та має російське громадянство.
«На жаль, Костянтин загинув. Він підірвався на міні і тиждень у лікарні боровся за життя, але, на жаль, помер. Це сталося на Донецькому напрямку», — повідомив Юрій Вакс.
Зазначається, що Костянтин Попов пішов воювати за контрактом. Нещодавно у нього народився первісток.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіста з росії ліквідовано на війні в Україні.24