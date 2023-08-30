В Києві змінили графік роботи кафе та ресторанів: що відомо

В Києві, де нещодавно остаточно визначились із вартістю проїзду у громадському транспорті, з 1 вересня заклади громадського харчування працюватимуть на одну годину довше — до 23:00. Про це повідомив в Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

Рішення було ухвалено Радою оборони міста Києва.

З проханням продовжити роботу закладів громадського харчування до міської влади звернулись представники Національної ресторанної асоціації України, оскільки рішення про обмеження роботи закладів до 22:00 було ухвалене, коли комендантська година в столиці розпочиналась о 23:00. Наразі ж вона розпочинається з 00:00.

«Підприємці під час зустрічі з міською владою, де обгрунтовували доцільність такого рішення, наголошували, що подовження часу роботи закладів сприятиме поліпшенню економічної ситуації у столиці, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів», — пише міський голова.

Нагадаємо, що комендантська година в Києві наразі триває із 00:00 до 05:00.

Під час неї заборонено: перебувати на вулиці та у громадських місцях; переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.

«Виходити можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування», — зазначається на сайті КМДА.

У разі порушення вимог комендантської години — порушників затримують та доставляють до підрозділів Національної поліції.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Києві визначились із графіком для шкіл на навчальний рік.

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