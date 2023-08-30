Інвестиційний банкір Ігор Мазепа знову намагається ввести в оману засоби масової інформації, повідомляється в пресрелізі адвокатської компанії «Андрій Мягкий i Партнери».

«Адвокатська компанія „Андрій Мягкий i Партнери“ звертається до представників засобів масової інформації зі спростуванням публічних заяв CEO Concorde Capital Ігоря Мазепи щодо нашої компанії та його інтерпретації конфлікту навколо Майницького родовища», — повідомляється в пресрелізі.

Адвокатська компанія «Андрій Мягкий та Партнери» стверджує, що більша частина інформації, яку повідомляє Ігор Мазепа, є брехнею. — «Значуща частина інформації, яку повідомляє CEO Concorde Capital Ігор Мазепа на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook 28.08.2023 та подалі розповсюджуваної у ЗМІ, є відвертою неправдою і не відображає реальної ситуації. Це стосується як ступеня участі нашої компанії у ситуації, так і реального стану справ на Майницькому родовищі».

Раніше ЗМІ повідомили, що «інвестиційний банкір Мазепа здійснює тиск на правоохоронні органи та суддів, обманом використовуючи незалежні засоби масової інформації, щоб не розраховуватися за вкрадене Майницьке газове родовище», посилаючись на бізнесмена Олега Токаря, який стверджує, що він є постраждалою стороною від дій Мазепи, яка в результаті рейдерського захоплення Ігорем Мазепою позбулася родовища і звернулася за допомогою в правоохоронні органи та суди.

Майницьке родовище розташоване у Львівській області та входить в п'ятірку газових родовищ України за офіційно підтвердженими об'ємами запасів. На цей час на родовищі проводиться видобуток з двох свердловин.

Раніше повідомлялось, що половину Вовчанського родовища титано-цирконієвих руд держава продає за ціною невеличкої агрофірми.

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