За ціною невеличкої агрофірми: половину Вовчанського родовища титано-цирконієвих руд держава продає за 55 млн грн

На початок серпня за стартовою ціною у 55 млн грн Фонд держмайна виставив на приватизацію ТОВ «Інвестагро», землі якого займають половину території Вовчанського родовища титано-цирконієвих руд. Організатори приватизаційного аукціону не вказали цю важливу економічну інформацію у своїх презентаційних матеріалах, повідомляє видання «Аргумент».

За даними видання, майже всі земельні ділянки «Інвестагро» входять до кордонів ліцензійного контуру родовища, а це 204 ділянки, або 1,32 тис га (47%) загальної площі Вовчанського родовища, яке розробляє Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат. Таким чином, половина уникальної сировинної площадки рідкоземельних металів продається за ціною невеличкої агрофірми.

Сам по собі ДемГЗК, який ФДМ пізніше також планує виставити на приватизацію окремим лотом, без цієї сировинної бази буде представляти меншу вартість та зацікавить менше коло потенційних покупців, якщо взагалі буде для когось цікавим. Найбільше підстав для майбутнього володіння комбінатом буде хіба що у нових власників «Інвестагро». За логікою, державі слід було б об’єднати обидва підприємства із їх земельними ділянками та виставити на продаж в якості унікального і високовартісного лоту, зазначає ЗМІ.

Також, згідно з умовами аукціону, якщо перші торги не матимуть успіху, то наступні спроби будуть відбуватися вже за різними сценаріями дисконтування: спочатку зі знижкою на 50%, а далі шляхом нових знижень ціни, що є дуже привабливою пропозицію для обраних. Таким чином, щасливі покупці «Інвестагро» майже автоматично зможуть стати найбільш вірогідними та позбавленими конкуренції претендентами на активи ДемГЗК. І швидше за все, імена цих людей доброї вдачі вже відомі для вузького кола владних осіб.

Як зазначає видання, приватизація цього об’єкту дивним чином співпала у часі із висуванням СБУ обвинувачень стосовно Олександра Фєдосєєва — колишнього керівника групи компаній «Демуринського гірничо-збагачувального комбінату», «ВСМПО Титан Украина», «Тай-Минералс» та «Инвестагро» у період 2012−2018 р.р.

Останньому закидають керівництво контрабандними схемами та організацію прихованого експорту титану до росії, хоча на той час санкції проти власників зазначених підприємств ще не діяли, а експортних обмежень на титанову сировину офіційно не існувало.

На думку журналістів, ці обвинувачення можуть бути використані для відволікання уваги від злочинної діяльності команди Р. Журила і Ю. Перцева, яка керувала активами після Фєдосєєва, а також для інформаційного прикриття непрозорої турбо-приватизації об’єктів титанової індустрії в інтересах одіозних осіб.

Як зазначають автори статті, у період з 2014 по 2020 р.р. управлінською командою Журила і Перцева, в інтересах «ВСМПО-Авісма», через офшорні компанії Defessa, Östtor та інші щорічно вивозилося з України (головним чином з ОГХК, ДемГЗК, Цвєтмєту та Міжріченського ГЗК) біля 50 тис. тонн титанового концентрату на загальну суму понад 110 млн доларів. Так, у самий розпал війни, офшор Defessa Trans FZE лише з 25 березня по 16 червня 2022 року для «Ависма-Спецремонт» поставив через порти «Кавказ» та «Темрюк» 69 тис. тон ільменіту на 57 млн дол. Інший офшор Osttor Beteilings und Handelsgesellschaft навесні 2022 року поставив для тієї ж самої «дочки» «Авісми» ще 22 тис. тон ільменіту на станцію «Заячья Горка» у Пермській області.

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