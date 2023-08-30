Обіцяв «відмазати» від армії за 20 тисяч доларів: під час отримання хабаря затримано одесита

Правоохоронці продовжують затримувати людей, які за гроші намагаються ухилитись від мобілізації або допомагають ухилянтам.

Так, жителю Одеси повідомили про підозру у зловживанні впливом. Чоловік пообіцяв військовозобов’язаному за 20 тисяч доларів США допомогу у виготовленні документів про непридатність до військової служби.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Для того, щоб виконати обіцянку чоловік збирався скористатися знайомством у районному ТЦК та СП м. Одеси.

При цьому він погрожував, що в іншому випадку документи призовника по стану здоров’я у військкоматі розглядатись не будуть.

Правоохоронці затримали його під час одержання хабаря.

Як повідомляли «ФАКТИ, у Полтаві правоохоронці затримали фітнес-тренера, який виявився прихильником кремля й публічно ображав українських військовослужбовців.

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