«Заробляли» на ухилянтах: викрито 4 військкомів та голів медкомісій на корупції

СБУ затримала ще чотирьох військкоматівців та очільників військових медкомісій, які «заробляли» на ухилянтах.



В результаті оперативних заходів у Києві, Одесі та Харківській області затримано 4-х військових чиновників, які «допомагали» ухилянтам уникнути призову і втекти за кордон, повідомили у спецслужбі.



За гроші посадовці пропонували військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я.



Вартість таких «послуг» становила до $ 10 тис. США з однієї особи. Сума залежала від строків «вирішення питань» та фінансових можливостей «клієнтів».



У Києві затримано начальника районного військкомату та голову однієї із столичних військово-лікарських комісій, які продавали фальшиві меддовідки про наявність важких діагнозів.



Придбані підробки ухилянти використовували для уникнення від призову і подальшого виїзду за межі України.

На Харківщині затримано керівника районного військкомату, який «заробив» на потенційних призовниках більше ніж 11 млн грн.



До незаконної діяльності він залучив трьох посадовців місцевої лікарні.



За хабарі вони «знаходили» у військовозобов’язаних «проблеми зі здоров’ям», які ставали формальною підставою для зняття з військового обліку.



В Одесі кіберфахівці СБУ ліквідували корупційну схему, до організації якої причетний секретар місцевої військово-лікарської комісії.



Разом зі столичною адвокаткою і двома спільниками вони налагодили масштабний збут фальсифікованих документів про непридатність до військової служби.



Своїх клієнтів вони підшукували по всій території України, а потім ставили їх на облік до одеського військкомату, щоб «списати» з військової служби.



Наразі секретаря цієї військово-лікарської комісії та її спільників затримано «на гарячому». Їм уже оголошено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.



Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила бізнесмена-колаборанта, який вивозив українське зерно до росії.

249

Читайте нас у Facebook та Instagram