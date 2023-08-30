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Події

Плював у військових: у Полтаві затримали блогера-провокатора

15:59 30 серпня 2023
затримання

Служба безпеки України майже щодня затримує людей, які під час війни працюють на ворога — зливають інформацію про ЗСУ, корегують ракетні удари тощо.

Цього разу у Полтаві правоохоронці затримали фітнес-тренера, який не тільки не захищає країну від окупантів, а ще й публічно ображає українських військовослужбовців.

Про це повідомили в СБУ.

Як виявилось, полтавський фітнес-тренер — палкий прихильник кремлівських наративів про війну в Україні.

Правоохоронці задокументували випадок, коли, перебуваючи у середмісті, фігурант почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військкомату.

Під час інциденту він безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв’язанні війни рф проти України та «вбивають людей за гроші».

Щобільше, фігурант плюнув у одного із військових. Ним виявився боєць ЗСУ, який повернувся з фронту, отримавши контузію та численні поранення внаслідок підриву на міні.

Провокатор ще й фіксував свої дії на камеру. Потім відзняте відео з «коментарями» він виклав на власній сторінці у соцмережі.

За інформацією СБУ, у такий спосіб фігурант вже неодноразово намагався дискредитувати українських захисників, які воюють з російськими загарбниками.

Також перевіряється інформація щодо використання провокативних відео та дописів блогера кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні, зазначили в СБУ.

Нагадаємо, днями співробітники СБУ викрили 4 військкомів та голів медкомісій, які «допомагали» ухилянтам не йти у військо.

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