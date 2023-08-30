Сліпих та глухих до армії брати не будуть: Данілов розповів, чи наберуть у ЗСУ одночасно 300 тисяч людей

У зв'язку з тим, що воєнний стан і мобілізацію продовжено до 15 листопада, кожних два місяці реалізується новий затверджений план щодо мобілізації в Україні.

Про це секретар Ради безпеки та оборони Олексій Данілов заявив в інтерв'ю NV.

За його словами, ті плани, які надавали військові для своїх потреб, дотримуються.

«Кожного дня зранку, коли я йду на роботу, бачу чергу в одному з центрів набору до армії, що знаходиться поруч», — пояснив Данілов.

За його словами, в Україні немає такого, що про мобілізацію розповідають «голосно» та «всім».

«Чи є якісь проблеми? Ну, так, звичайно, є, як у будь-якої справи. Але це не є максимально критичним», — зазначив Данілов.

Він наголосив, що кожних два місяці реалізується новий затверджений план щодо мобілізації. Військові звертаються, аби провести відповідні процедури через засідання Радбезу для того, щоб процес тривав. Та потреби в один момент набирати 300 тис. людей до армії, за словами Данілова, немає.

Також секретар РНБО стверджує, що випадки викриття військкомів на хабарництві, які почастішали, не вплинули на кількість мобілізованих.

«Інша справа, що росія постійно розповідає, що у нас тут і старих, і сліпих, і глухих, — всіх забирають в армію, — додав Данілов. — Це ж їхня справа — розповідати. Але я можу сказати, що у нас не поодинокі випадки, коли люди отримали поранення, коли люди втратили ті чи інші частини свого тіла, — і ідуть на фронт, ідуть далі служити».

«ФАКТИ» писали про те, що в росії затвердили конкретні наративи, які продовжують використовувати в інформаційній війні проти України. Російські пропагандисти розповсюджують інформацію, нібито «призивати Київ буде всіх без винятку українців, незалежно від статі, віку, стану здоров’я. Також начебто мобілізація стосуватиметься неповнолітніх».

204

Читайте нас у Facebook та Instagram