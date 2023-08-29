Безуспішний контрнаступ та масова мобілізація: у путіна затвердили п'ять пунктів інформаційної війни з Україною

Російські війська зазнають значних втрат в Україні. Вже неодноразово у росЗМІ проходила інформація, що путін у вересні оголосить нову хвилю мобілізації. Для того, щоб переломити події на українському фронті, російський диктатор хоче посилити інформаційну складову цієї війни.

У Головному управлінню розвідки зазначили, що 25 серпня в адміністрації російського президента відбулась нарада щодо чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах.



На нараді йшлося про затвердження конкретних наративів, які мають дискредитувати Україну та вплинути на її партнерів у світі.

Визначено 5 основних пунктів:

- масова мобілізація,

- зневіра українських партнерів у можливості перемоги,

- український контрнаступ не має успіхів,

- тотальна корупція,

- прекрасне" життя на окупованих територіях.

«Масова мобілізація». Росіяни будуть поширювати наративи, що начебто мобілізації підлягатимуть всі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров’я. Також начебто мобілізація стосуватиметься неповнолітніх.



Теза, що «український контрнаступ не має успіхів» вже просувається у медійному просторі рф. Так звані журналісти та «воєнкори» розповідають про великі втрати ЗСУ на фронті, збільшення кількості поховань українських воїнів на прикладі кладовищ великих міст. Крім того, розганяється тема щодо пошуку винних в уявних «провалах» заради дискредитації українських воєначальників та чиновників.



Працює кремлівська пропаганда й для того, щоб посіяти «зневіру українських партнерів у можливості перемоги».

Йдеться нібито про «мир в обмін на території» та фейкові політичні угоди.

«Зокрема, фабрикування матеріалів про начебто „таємну домовленість“ київського міського голови Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах президента України», — пишуть в ГУР.



Росіяни розповсюджують інформацію начебто в Україні «тотальна корупція» й держава не бореться з нею, «бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться», начебто відсутні покарання для корупціонерів.



Разом з тим кремль хоче показати, яке «прекрасне життя на окупованих територіях» — начебто високі зарплати, низькі ціни, рф забезпечує «розвиток» інфраструктури, відбудову зруйнованого житла.

Не забули в кремлі й про вибори — «вільні» вибори в «єдиний день голосування» за законами рф.

Путінські пропагандисти заявляють, що «Україна відмовляється від окупованих територій», для цього готують сфабриковані документи, українська влада начебто «здає» Куп'янськ.

Разом з тим, український контрнаступ продовжується. Сили оборони знищують російського ворога на Запорізькому, Херсонському напрямках та просуваються вперед.

Між тим міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в України є ресурс воювати й немає потреби оголошувати нову мобілізацію для збільшення чисельності.

Щодо корупції, то президент України Володимир Зеленский заявив, що запропонує Раді прирівняти корупцію до державної зради.

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