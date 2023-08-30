Королівський шик: які сонцезахисні окуляри роками носять королі та принцеси (5 популярних моделей)

Літо-2023 добігає кінця, але багато хто з підданих Його Величності Чарльза III мають намір провести перші місяці осені у південних широтах, тому цікавляться, які сонцезахисні окуляри їм краще купити для відпочинку, щоб виглядати стильно у Греції, на Мальті чи в Африці.

Адже окуляри — це не тільки можливість сховатися від яскравих променів сонця, а й від нав'язливих поглядів. До того ж майже всі Віндзори виявилися небайдужими до них, пишуть ЗМІ.

Найпопулярніші «вайфарери» — це класика. Окуляри з трапецієподібним склом носило кілька поколінь Віндзорів. А найвідданішим шанувальником моделі виявився нинішній король.

Досить часто він ховався саме за вайфарерами. І це не дивно, адже аксесуар чудово обігрує овальне обличчя і гармонує як з офіційним костюмом, так і з розслабленими джинсами.

Втім, на круглому обличчі модель теж непогано виглядає, прямокутна форма трохи витягує контур. А ось квадратні або прямокутні контури вона ускладнює. У цьому випадку краще шукати моделі із закругленими скельцями внизу.

«Авіатори» — це ще одна універсальна модель, помічена на обличчях юних Віндзорів. Через форму лінз такі окуляри ще називають «крапельками». Тонка, ледь помітна оправа не привертає зайвої уваги, але іноді кокетливо нагадує про себе та привабливо поблискує на сонці.

На противагу «вайфарерам» «авіатори» чудово виглядають на квадратних і прямокутних обличчях, оскільки вміло пом'якшують контури. Вони також врівноважують пропорції ромбоподібного та трикутного типу обличчя. А власникам пишних щічок краще від них відмовитись. На круглому обличчі аксесуар виглядає невигідно.

«Кошаче око». Ця форма вважається виключно жіночою. Загострені куточки у районі скронь створюють грайливий прищур, а заокруглений низ м'яко обігрує контури. Мабуть, у цієї моделі найбільше варіацій: від стриманих класичних, які до смаку Кейт Міддлтон і принцесі Євгенії, до драматично витягнутих. Останні навряд чи можна вписати у королівський гардероб.

«Кошаче око» добре виглядає на овальних і ромбоподібних обличчях. У трикутного типу вони лише підкреслять диспропорції між широким чолом та вузьким підборіддям. Власницям квадратних контурів теж варто бути насторожі. Краще наслідувати приклад Меган Маркл і злегка обіграти модель. Акторка обрала котячу оправу з круглими лінзами, тим самим не порушивши пропорції обличчя.

«Метелик». Головним фанатом цих окулярів сміливо можна назвати Кейт Міддлтон. Верхня частина аксесуара нагадує вже знайоме котяче око. Але не дайте себе обдурити! Дізнатися модель можна по квадратному низу. Саме така форма нагадує крила метелика. Ця форма підійде власницям овального, круглого, прямокутного та трапецієподібного обличчя. Але якщо у вас вузьке підборіддя, то з такими окулярами воно стане подвійно непомітним, оскільки акцент переходить на верхню частину обличчя.

«Панто». Колись ця модель асоціювалася лише з професорами. Зараз, щоб носити панто, складати іспити на вчений ступінь не потрібно. Аксесуар має одну примітну деталь — виразно вигнуту дужку, яка знаходиться трохи вище рівня брів.

«Панто» відмінно гармонує з фактурним підборіддям або масивними вилицями. Напевно, тому окуляри сподобалися принцесі Євгенії. Однак модель зовсім не дружить з круглим типом обличчя.

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