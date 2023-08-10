Хитрий хід Кейт Міддлтон: дружина принца Вільяма змінила імідж після конфлікту з Меган Маркл

Досить напружені стосунки між принцом Вільямом та принцом Гаррі призвели і до відсутності взаєморозуміння між їхніми дружинами.

Особливо це стало помітно після скандального інтерв'ю Меган і Гаррі Опрі Вінфрі. В ньому Маркл прокоментувала повідомлення британських таблоїдів про те, що вона перед своїм весіллям з принцом Гаррі начебто довела до сліз дружину принца Вільяма.

Герцогиня Сассекська заявила, що все було точно навпаки — і це Кейт Міддлтон змусила її ридати напередодні важливої події. Тобто, Меган зобразила Кейт як вольову та навіть жорстоку жінку.

Але принцеса Уельська не стала доводити протилежне, а просто вибрала м'якший і ніжніший стиль одягу і поведінки на публіці, пишуть британські ЗМІ.



Незабаром після вибухового інтерв'ю герцогів Сассекських Кейт з'явилася на публіці у рожевому пальті та топі в тон до нього.

Вихід на люди в пальто

Наступного дня після виходу документального фільму BBC «Принци та преса» дружина спадкоємця престолу знову одягла вбрання у стилі Barbiecore. У травні Кейт була помічена в брючному костюмі кольору попелястої троянди від Олександра Маккуїна з блузкою в тон.

У липні вона представила ще один розкішний рожевий аутфіт у музеї Лондона.

Експерт з моди та стиліст Саманта Харман зазначила, що вибір рожевого — це свідоме рішення принцеси Уельської після невеликого небажаного розголосу. Цей колір символізує такі якості, як доброта, співчуття та турбота. Крім того, згідно з колірною психологією, це весело, жіночно, кокетливо і романтично.





З нею погоджується модний стиліст Міранда Холдер.

«Кейт просто використовує цей колір, щоб зробити себе м'якшим і ніжнішим. Це геніальний хитрий перебіг. Або у нас є принцеса Уельська, яка є найбільшою шанувальницею Барбі при виборі гардеробу, або вона просто набуває цього кольору, який є модним на даний момент, і насолоджується собою», — вважає Міранда.

Як би там не було, але за роки шлюбу зі спадкоємцем престолу прицеса стала іконою стилю. Вона, як ніхто інший, знає, як через модні рішення передати свій настрій. Різноманітність рожевого в нарядах головної королівської модниці — це не простий збіг з трендами, що встановилися після виходу фільму з Марго Роббі.

«Кожне стильове рішення, особливо те, що стосується гардеробу Кейт, абсолютно продумане аж до кольору, який вона носить», — вважає Холдер.

Нагадаємо, раніше ЗМІ дізналися, яких суворих обмежень у житті має дотримуватись принцеса Уельська.

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