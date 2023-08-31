«Українська бронетехніка» повністю відновила виробництво мінометів різних калібрів: про що йдеться

ТОВ «Українська бронетехніка» повністю відновило виробництво мінометів різних калібрів та тільки цього року вже поставило Силам оборони України понад 600 одиниць. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

«З початку повномасштабного вторгнення частина наших виробничих потужностей на сході країни була захоплена ворогом. Ми знайшли спосіб відновити виробничі цикли, провести кваліфікаційні випробування та запустити на релокованих майданчиках виробництво мінометів калібрів 60 мм, 82 мм та 120 мм», — розповів генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас.

За його словами, «Українська бронетехніка» на сьогодні не тільки відновила, але й значно наростила, порівняно з довоєнним періодом, обсяги виробництва такої потрібної українській армії артилерійської зброї.

«Ми постачаємо ці вироби різним силовим відомствам, як за державне фінансування, так і за кошти волонтерських організацій», — інформує Бельбас.

ТОВ «Українська бронетехніка» постійно на зв’язку з військовими, які експлуатують міномети його виробництва.

Саме для них розроблені прості відеоінструкції щодо використання мінометів.

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