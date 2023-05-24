ПЦУ переходить на Новоюліанський календар: коли відзначатимемо Різдво, Великдень та Трійцю

Відтепер парафіянини Православної Церкви України відзначатимуть Різдво за григоріанським (новоюліанським) календарем. Ним уже користуються православні церкви Європи — Константинопольська, Грецька, Румунська, Польська.

Рішення про перехід ухвалили єпископи на архієрейському соборі 24 травня. Про це повідомляє «Суспільне».

Також змістяться дати інших релігійних нерухомих свят. Але це не стосуватиметься Великодня та Трійці.

Перехід відбудеться з 1 вересня. Водночас збережеться чинна Пасхалія. Святкування Великодня та прив'язаних до нього подій відбуватиметься за старим стилем.

То ж важливі релігійні свята за Новоюліанським календарем будуть відзначатись:

Різдво Христове — 25 грудня замість 7 січня.

День святого Миколая — 6 грудня замість 19 грудня.

Водохреще — 6 січня замість 19 січня.

Зміниться також дата Покрови з 14 жовтня на 1 жовтня. 14 жовтня в Україні відзначають День УПА та День захисників і захисниць України. Тепер ці свята будуть окремо відзначати від релігійного.

У Православній церкві України прагнуть, щоб державні свята посунули. Представники церкви планують звернутися до уряду, щоб замість 14 жовтня та 7 січня державними вихідними були 1 жовтня та 25 грудня.

Раніше стало відомо, що рішенням Архирейського Синоду УГКЦ з 1 вересня переходить на Григоріанський (Новоюліанський) календар і церква святкуватиме Різдво 25 грудня.

Нагадаємо одне з найважливіших християнських свят Трійця цього року у християн східного обряду припадає на 4 червня. Цей день також називають Зелені святки або П'ятидесятниця на честь сходження Святого Духа й святкують на 50-й день після Великодня.

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