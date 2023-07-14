Рада схвалила перенесення дати святкування Різдва Христового на 25 грудня

Верховна Рада підтримала законопроект № 9431, внесений президентом України Володимиром Зеленським, про перенесення дат святкування кількох великих свят. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Метою законопроекту є „відмова від російської спадщини“: 25 грудня — Різдво Христове (замість 07 січня); 15 липня — День Української Державності (з 28 липня): коли вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого; 01 жовтня — День захисників і захисниць України (з 14 жовтня): пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці. Цей закон підпишуть після 28 липня, тому ще в цьому місяці День Української Державності буде 28 липня», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше Православна церква України перейшла на новоюліанський календар.

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