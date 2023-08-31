Встигнути до середини вересня: що потрібно знати про осінню посадку полуниці

Городники знають, що полуниця — досить примхлива культура, проте її посадка у відкритий ґрунт здійснюється і навесні, і восени. Весняну посадку проводять із середини квітня до початку травня, а осінню — з кінця липня до початку вересня.

Як пише Telegram-канал «Моя дача. Сад та город», плюс осінньої посадки полуниці полягає у тому, що врожаєм вона порадує вже наступного сезону.

Але при посадці важливо врахувати деякі особливості:

посадити полуницю треба встигнути до середини вересня;

якщо садите полуницю вперше на нове місце, то землю слід підживити компостом (10 л), суперфосфатом (40 г), сірчанокислим калієм (20 г) та сечовиною (25 г). Ці речовини потрібно внести при розрахунку на 1 кв. м;

відстань між кущиками має бути 30−40 см;

після посадки проведіть мульчування соломою. Підійде і покривний матеріал (агроволокно) чорного кольору.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, чому полуниця вимерзає взимку на ділянці та як можна цього уникнути.



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