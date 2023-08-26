Перед тим як «махнути на море»: що потрібно зробити з полуницею сьогодні й у найближчі місяці (відео)

Після того, як закінчився сезон, зібрано врожай, кущі полуниці треба підготувати до нового сезону.



За місячним календарем дачника, сьогодні — 10-й місячний день, який почався вчора, 25 серпня о 16:24 і триватиме до 17:42 суботи, 26 серпня, нагадують автори Telegram-каналу «Календар садівника».

День слушний для того, щоб оздоровити полуницю. Можна зробити оздоровчий розчин. Для цього шкірку банана, по одній чайній ложці соди та крохмалю залити двома літрами води й дати настоятись 12 годин. Після цього все добре збити блендером, додати ще літр води.

Потім цей розчин розвести у 10 літрах води. Рослини поливати під корінь по 300 мл.

Цього дня також рекомендується проводити:

- посадку саджанців, живців, зокрема фруктово-ягідних культур,

- пересадка рослин, щеплення,

- обробку від шкідників,

- сушіння фруктів, заготівлю соків.

Водночас сьогодні не рекомендована обрізка рослин, тому що вони у цей період підвищено чутливі до механічних пошкоджень, рани у них довго заживають.

Досвідчені дачники на полуничній грядці глибоко розпушують ґрунт і вносять комплексне добриво: по 1 ч. л. під кожний кущ. Згодом можна буде закінчити посадку вусів, а кущики поливають.

А після виконання всіх необхідних робіт можна буде і «махнути на море».

Хоча море, звичайно, можна буде створити і у себе на дачі або присадибній ділянці.

У вересні формуються квіткові бруньки, з яких наступного року з'являться ягоди. Тому у вересні важливо не забувати поливати рослини.

У жовтні для рослин створюють сприятливі умови, які допоможуть добре перезимувати. Для цього грядки поливають, видаляють бур'яни. Кущі полуниці підгортають торфом, перегноєм чи компостом.

Соковиту та солодку полуницю люблять всі. З неї можна готувати будь-які ласощі. Наприклад, кулінар Володимир Ярославський пропонує спробувати домашній сорбет з полуниці.

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