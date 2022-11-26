Чому полуниця вимерзає взимку на ділянці та як цього уникнути

Нерідко садівники, які вирощують полуницю, виявляють, що після зими вона вимерзла. Причин вимерзання улюбленої ягоди може бути багато, пише уДачное место.

Отже, полуниця вимерзне, якщо:

- Вона росте на землі з підвищеним рівнем кислотності. Доведено — полуниця любить нейтральні ґрунти;

- Було придбано нерайонований сорт. Обов'язково враховуйте, чи підходить обрана рослина вашим кліматичним умовам;

- Вік кущів можна назвати шанобливим. Справа в тому, що точка зростання старих екземплярів завжди височить над землею, що призводить до вимерзання;

- Очікується дуже холодна, вітряна та безсніжна зима;

- Рослини уражені шкідниками чи хворобами;

- Йдеться про зимівлю ремонтантних сортів. А все тому, що до початку зимівлі вони ослаблені;

- У зимовий період відбуваються різкі перепади температур — від відлиг до заморозків;

- Господарі не дотримуються простих правил догляду.

Щоб рослини з легкістю пережили холод, необхідно виконати цілий комплекс заходів:

- Провести обрізку. Видаляйте слабке, хворе, сухе листя. Обрізайте стебла не пізніше серпня і лише на зрілих кущах, залишаючи хоча б 8 см заввишки. Використовуйте при цьому гострий секатор;

- Полити посадки. Кущі зволожують щотижня під час відсутності осінніх дощів. Норма витрати — 7 л/м2;

- Удобрити полуницю. Відмінним засобом є розчин деревної золи та води (співвідношення 1л продукту/відро рідини). Змішайте інгредієнти та залиште на 3 дні, а потім зволожте культуру під корінь. Норма витрати — 1 л/кущ;

- Укрити полуницю, особливо ремонтантні сорти та молоді кущики. Інші види рекомендується замульчувати, використовуючи лапник, солому, компост, суху траву.

Раніше «ФАКТИ» писали, чим укрити полуницю на зиму і, як не перестаратися із захистом.

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