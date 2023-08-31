Місія здійсненна: ЗСУ провели відчайдушну спецоперацію з порятунку розвідника у Чорному морі (відео)

Під час однієї зі спецоперацій українських розвідників у Чорному морі сталася нештатна ситуація.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, у момент маневрування човна один із спецназівців ГУР із позивним «Конан» опинився за бортом. Через вогонь російської авіації човен змушений був відступити.

На пошуки побратима відправили БпЛА Bayraktar TB2, за кілька годин його знайшли по тепловому сліду. Тоді бійці спецпідрозділу «Артан» під щільним вогнем винищувачів ворога прорвалися та евакуювали свого побратима.

«Конан» провів у відкритому морі 12 годин і залишився живим.

Опубліковано відео рятувальної операції.

Нагадаємо, вранці 24 серпня українські підрозділи ГУР здійснили висадку в рамках спецоперації в тимчасово анексованому Криму — відбулася битва за участю плавальних засобів та авіації.

173

Читайте нас у Facebook та Instagram